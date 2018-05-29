Астраханка открыла новый элемент коммутации для фотонных компьютеров

29 Май 17:00 2018-05-29T18:29:45+03:00

В планах команды — работа над другими элементами фотонных процессоров и оптической памяти.

Группа ученых Астраханского государственного технического университета под руководством кандидата технических наук доцента Елизаветы Александровны Барабановой работает над созданием фотонных элементов коммутации, основанных на новых материалах. Проект сот

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Мир высоких технологий уже несколько лет будоражат идеи заменить традиционные компьютеры на фотонные. Исследовательские лаборатории лидеров IT-рынка работают над созданием фотонных процессоров, способных быстро и эффективно выполнять сложные операции.

Фотоны — частицы света – привлекли учёных способностью обрабатывать и передавать информацию в больших объёмах и с высокими скоростями. Помимо невероятной скорости, фотонный компьютер будет обладать и другими преимуществами: малой потребляемой мощностью и одновременным выполнением любого количества операций.

Однако, несмотря на очевидные преимущества, практическое внедрение этих принципов в производство фотонных компьютеров пока не продвинулось дальше опытных образцов.

Метаматериалы и передача информации

Российское министерство образования и науки включило фотонику в число наиболее перспективных направлений исследований. Сверхбыстродействующие компьютерные системы заинтересовали и учёных АГТУ. Группа сотрудников нашего университета под руководством кандидата технических наук доцента Елизаветы Александровны Барабановой работает над созданием фотонных элементов коммутации, основанных на новых материалах.

Новизна исследования учёных АГТУ заключается в разработке элементов коммутации, которые задействованы в передаче информации в фотонных устройствах. Сотрудниками университета разработан принципиально новый элемент коммутации, основанный на новых материалах — гиперболических метаматериалах и управляемых анизотропных материалах. Их особенность заключается в том, что

в отличие от всех других материалов показатель преломления в них отрицательный. Правильное сочетание параметров материалов позволяет увеличить пространственное разнесение сигналов и объём передаваемой информации.

Ранее данные материалы применялись в системах связи и обработки информации независимо друг от друга. Учёные АГТУ впервые предложили использовать материалы именно в таком сочетании.

Сотрудничество с РАН

Реализация идеи на практике требует значительных материальных затрат, поэтому получение грантов — неотъемлемая сторона развития проекта. В настоящее время группа разработчиков сотрудничает с учёными Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН, на базе которого планируется провести часть необходимых экспериментов.

Результаты исследований учёных АГТУ вызвали большой интерес на семинаре по теме проекта в Институте проблем управления им.

В.А. Трапезникова РАН.

Разработка проекта осуществляется в рамках подготовки докторских диссертаций сотрудников кафедры «Связь» АГТУ при участии опытного наставника — кандидата физико-математических наук доцента Константина Анатольевича Вытовтова.

В АГТУ инициативы молодых ученых всегда находят поддержку. Ректор Астраханского государственного технического университета Александр Неваленный уверен, что заниматься наукой можно и нужно со студенческой скамьи. Правильно расставив приоритеты и приложив усилия, молодые люди достигают успехов и превращают свои смелые идеи в громкие открытия и изобретения.

Планы на будущее

В планах команды — работа над другими элементами фотонных процессоров и оптической памяти.

Учёными уже получен патент на разработку, в течение года планируется подача заявок на другие объекты интеллектуальной собственности, в числе которых — применение сочетания материалов для космических систем связи.

Работа Елизаветы Барабановой стала лауреатом I степени конкурса цифровой экономики, инноваций и инновационных проектов «Новое поколение». Разработчики также планируют представить проект на международных конференциях по нанофотонике и метаматериалам, в числе которых — МЕТАНАНО-2018 — одно из самых крупных и значимых событий в области научных исследований.